Байден призвал эмира Катара приложить усилия к освобождению заложников ХАМАСа

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с эмиром Катара Тамим бин Хамадом Аль Тани призвал его приложить все возможные усилия к освобождению заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, сообщил Белый дом.

"(Байден - ИФ) призвал эмира приложить все усилия для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, поскольку сейчас это единственное препятствие на пути к немедленному прекращению огня и оказанию помощи населению Газы", - говорится в сообщении.

Американский президент "подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с Египтом и Катаром будут работать над обеспечением полного выполнения условий" возможного соглашения, которое в настоящее время готовится, отметил Белый дом.

Как сообщила накануне газета Times of Israel, Египет пригласил израильскую делегацию посетить Каир в рамках продолжающихся усилий по заключению соглашения о перемирии в Газе.

Издание отметило, что, как ожидается, в Каире будет находиться также делегация ХАМАС.

"Планируется, что приглашенная израильская делегация будет уполномочена давать ответы на запросы, выдвинутые ХАМАС, но не будет уполномочена принимать решения или излагать официальную позицию", - заявил египетский источник принадлежащего Катару издания Al-Arabi Al-Jadid.

Как сообщил ранее портал Axios, израильской стороной совместно с делегацией египетской разведки, посетившей Израиль в пятницу минувшей недели, были подготовлены новые предложения по сделке с учетом требований, изложенных ХАМАС.

В новом предложении предусмотрен ответ на многие требования ХАМАС такие, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после освобождения 33 заложников и примерно 900 палестинских заключенных.