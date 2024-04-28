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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Арабские и мусульманские страны призвали мировое сообщество к санкциям против Израиля

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Представители МИД ряда арабских стран, а также члены Организации исламского сотрудничества и Организации освобождения Палестины в воскресенье обратились с призывом к мировому сообществу ввести санкции против Израиля в связи с событиями в Газе.

"Министры указали на необходимость для международного сообщества ввести эффективные санкции против Израиля, включая прекращение поставок ему оружия - в ответ на нарушения международного права и международного гуманитарного права, и на военные преступления в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан", - говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

На заседании в Эр-Рияде министерского комитета по Газе председательствовал глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Также присутствовали представители Иордании, Египта, Турции и Катара.

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Участники заседания обсудили способы активизировать работу над достижением перемирия в Газе и над доставкой гумпомощи его населению, выступили против возможной военной операции в Рафахе.

На встрече комитета говорили о необходимых мерах по реализации принципа "два государства для двух народов" - созданию палестинского государства в границах на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также на заседании подчеркнули неприемлемость перемещения палестинцев с их земель.

Кроме того, официальные лица выразили беспокойство в связи с мерами властей западных стран против участников пропалестинских демонстраций.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в Газе достигло 34 454. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 28 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Саудовская Аравия
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