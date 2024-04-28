Аббас заявил, что только США могут предотвратить наступление Израиля на Рафах
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лишь США способны не дать Израилю начать операцию в Рафахе на юге сектора Газа, заявил на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
"США - единственная страна, которая может воспрепятствовать тому, чтобы Израиль совершил это преступление", - приводит слова Аббаса выходящее в ОАЭ издание The National.
По его словам, "все палестинцы Газы собрались в Рафахе", и даже небольшой удар может привести к массовому исходу населения из анклава. Он заявил, что атака на Рафах станет крупнейшей катастрофой в истории палестинцев.
Ранее израильское командование заявляло, что Армия обороны Израиля вывела из строя 20 из 24 батальонов группировки ХАМАС и должна уничтожить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий.
США настоятельное рекомендовали Израилю ограничиться при действиях в Рафахе высокоточными ударами и точечными рейдами.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в Газе достигло 34 454. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.