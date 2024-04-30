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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Зурабишвили заявила о попытках изменить политический курс Грузии на интеграцию с Европой

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о попытках определенных сил создать противостояние в обществе и изменить политический курс страны на интеграцию в европейские структуры.

"Сегодня некоторые пытаются представить наших друзей и партнеров какой-то безличной партией войны, которая вовлекает Грузию в авантюру, конфронтацию. Это большая ложь и вредительство", - сказала она во вторник, выступая на военном параде посвященном Дню вооруженных сил Грузии.

По ее словам, "все отлично знают, кто боролся с Грузией, ее языком и церковью".

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Накануне на митинге сторонников власти почетный председатель правящей партии, экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили говорил о существовании некой глобальной партии войны, которая пытается сменить власть в стране и вовлечь ее в вооруженный конфликт с Россией.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, также выступивший перед военными, крайне резко высказался в адрес президента. Он не приветствовал в своем слове Зурабишвили.

"Я намеренно не приветствовал предыдущего выступающего, политические заявления которого были не уместны для сегодняшнего дня и высокого поста президента. За нарушение клятвы Конституции и предательство страны все ответят перед Богом", - заявил Кобахидзе.

Грузия Саломе Зурабишвили Ираклий Кобахидзе
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