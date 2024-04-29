Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Иванишвили пообещал, что в 2030 году Грузия станем членом Евросоюза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Почетный председатель партии "Грузинская мечта", экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили пообещал на провластном митинге в Тбилиси в понедельник, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году.

"Сегодня Грузия является лидером среди стран кандидатов по членству в Евросоюз по всем показателям. Наша экономика растет быстрее всех этих стран. Я даю обещание, что мы преодолеем все трудности, укрепим суверенитет, сохраним мир, разовьем экономику и в 2030 году станем членом Евросоюза", - сказал Иванишвили.

Он также заявил об угрозах суверенитету Грузии. По его словам, с начала 2022 года страна перенесла тяжелейшую борьбу во избежание войны.

"Несмотря на обещания, Грузию и Украину не приняли в НАТО. Эти решения принимает партия глобальной войны, имеющая решающее влияние на НАТО и Евросоюз. Для этой глобальной партии войны и Украина, и Грузия имеют значение лишь в качестве пушечного мяса. В отношении Грузии агрессия этой партии войны обусловлена еще и тем, что, несмотря на усилия, она не смогла втянуть нашу страну в военные действия, открыть у нас "второй фронт", - сказал председатель "Грузинской мечты".

По мнению Иванишвили, суверенитету Грузии также угрожает иностранное финансирование неправительственных организации.

"Иностранная помощь Грузии через неправительственные организации почти вся направляется на укрепление своей агентуры и привода ее к власти. Соответственно, перечисляемые неправительственным организациям финансовые средства не имеют ничего общего с оказываемой помощью, наоборот, направлены на лишение нас суверенитета", - заявил он.

В настоящее время грузинский парламент рассматривает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обяжет некоммерческие организации и СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, зарегистрироваться как "проводящая интересы иностранной силы организация" и ежегодно подавать финансовую декларацию.

"Может возникнуть вопрос, почему именно сейчас мы инициировали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния"? Сегодня у нас есть полный ресурс принять этот закон без нанесения ущерба государству" - сказал Иванишвили.

Экс-премьер подчеркнул, что Грузией правит сплоченная команда профессионалов, которая знает цену суверенитета, поэтому смена власти в стране неправительственными организациями и оппозицией невозможна.

Грузинская мечта Бидзина Иванишвили Евросоюз Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС, сохранив ее традиционные ценности

Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС, сохранив ее традиционные ценности
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы атаковали ракетами контейнеровоз в Красном море

Мэр Тбилиси на митинге заявил, что закон об иноагентах защитит суверенитет

Что произошло за день: понедельник, 29 апреля

В Тбилиси на акцию вышли сторонники властей в поддержку законопроекта об иноагентах

Начальники генштабов стран НАТО будут совещаться в Брюсселе 16 мая

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Британии сообщил о предложении ХАМАС режима прекращения огня на 40 дней

ЕС пытается разъяснить Грузии негативные последствия законопроекта об иноагентах

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту против ущемления прав таджикских граждан

МИД Таджикистана вручил послу РФ ноту против ущемления прав таджикских граждан
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });