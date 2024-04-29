Иванишвили пообещал, что в 2030 году Грузия станем членом Евросоюза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Почетный председатель партии "Грузинская мечта", экс-премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили пообещал на провластном митинге в Тбилиси в понедельник, что страна станет членом Евросоюза в 2030 году.

"Сегодня Грузия является лидером среди стран кандидатов по членству в Евросоюз по всем показателям. Наша экономика растет быстрее всех этих стран. Я даю обещание, что мы преодолеем все трудности, укрепим суверенитет, сохраним мир, разовьем экономику и в 2030 году станем членом Евросоюза", - сказал Иванишвили.

Он также заявил об угрозах суверенитету Грузии. По его словам, с начала 2022 года страна перенесла тяжелейшую борьбу во избежание войны.

"Несмотря на обещания, Грузию и Украину не приняли в НАТО. Эти решения принимает партия глобальной войны, имеющая решающее влияние на НАТО и Евросоюз. Для этой глобальной партии войны и Украина, и Грузия имеют значение лишь в качестве пушечного мяса. В отношении Грузии агрессия этой партии войны обусловлена еще и тем, что, несмотря на усилия, она не смогла втянуть нашу страну в военные действия, открыть у нас "второй фронт", - сказал председатель "Грузинской мечты".

По мнению Иванишвили, суверенитету Грузии также угрожает иностранное финансирование неправительственных организации.

"Иностранная помощь Грузии через неправительственные организации почти вся направляется на укрепление своей агентуры и привода ее к власти. Соответственно, перечисляемые неправительственным организациям финансовые средства не имеют ничего общего с оказываемой помощью, наоборот, направлены на лишение нас суверенитета", - заявил он.

В настоящее время грузинский парламент рассматривает законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обяжет некоммерческие организации и СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, зарегистрироваться как "проводящая интересы иностранной силы организация" и ежегодно подавать финансовую декларацию.

"Может возникнуть вопрос, почему именно сейчас мы инициировали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния"? Сегодня у нас есть полный ресурс принять этот закон без нанесения ущерба государству" - сказал Иванишвили.

Экс-премьер подчеркнул, что Грузией правит сплоченная команда профессионалов, которая знает цену суверенитета, поэтому смена власти в стране неправительственными организациями и оппозицией невозможна.