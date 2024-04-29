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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС, сохранив ее традиционные ценности

Премьер Грузии призвал принять страну в ЕС, сохранив ее традиционные ценности
Акция в Тбилиси в поддержку закона об иноагентах
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на провластном митинге в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" призвал Евросоюз уже в этом году начать переговоры о вступлении Грузии в ЕС, но при уважении к ее суверенитету.

"Когда страна становится членом ЕС, не только ЕС впускает эту страну в свой дом, но и эта страна впускает в свой дом ЕС. Поэтому Грузия имеет полное право просить Европейский Союз уважать наш суверенитет и ценности, прежде чем мы войдем в дом", - заявил премьер Грузии.

Он напомнил, что Евросоюз начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. А Грузия, по его словам, "находится на голову выше обеих стран с точки зрения демократии, верховенства закона, прав человека, силы институтов, отсутствия коррупции и экономического развития".

Между тем, по его словам, определенные силы пытаются сказать Грузии, что Грузию примут в ЕС только в том случае, если она оставит у дверей свой государственный суверенитет и традиционные ценности, если уступит мораль, церковь и веру, демократию и верховенство права, независимость суда, все те ценности, которые Европа отстаивала после Второй мировой войны.

Многотысячный митинг, организованный правящей партией "Грузинская мечта", проходит в Тбилиси перед зданием грузинского парламента.

Накануне здесь же состоялся многотысячный митинг оппозиции против законопроекта об иноагентах. Выступающие заявляли о поддержке европейского пути развития Грузии и обвиняли действующие власти в попытке возвращения страны в орбиту России.

Парламент Грузии уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В понедельник юридический комитет парламента продолжил рассмотрение законопроекта о прозрачности во втором чтении.

Грузия Грузинская мечта Евросоюз ЕС Ираклий Кобахидзе
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