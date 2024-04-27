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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:28

ХАМАС начал изучать новые предложения Израиля по урегулированию в Газе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в субботу получила новые предложения Израиля, касающиеся установления перемирия в секторе Газа и обмена израильских заложников на заключенных палестинцев, сообщает The Times of Israel.

"Сегодня ХАМАС получил ответ сионистов на позицию движения, которое было передано им через египетских и катарских посредников 13 апреля", - приводит издание выдержку из заявления заместителя главы политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халилем аль-Хайя.

"Движение изучит эти предложения, по завершении рассмотрения даст ответ", - добавил он.

The Times of Israel отмечает, что Халиль аль-Хайя не упомянул о каких-либо деталях, которые содержатся в израильских предложениях, однако, по некоторым данным, в них содержится предупреждение о "последнем шансе" на соглашение о перемирии перед началом операции в районе города Рафах на юге Газы, которую уже длительное время готовит Армия обороны Израиля.

Между тем, согласно информационным структурам близким разведслужбе Египта, "значительный прогресс достигнут на переговорах между египетскими посредниками и израильской делегацией".

Представители Израиля также заявляют, что "переговоры прошли очень хорошо, в доброй обстановке, и что налицо прогресс по всем параметрам". По их словам, египтяне пытаются надавить на ХАМАС, чтобы группировка заключила соглашения, поскольку Израиль имеет очень серьезные намерения выдвинуться в направлении Рафаха.

По некоторым данным, сейчас в секторе Газа находятся 129 заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, при этом не все из них живы.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Египет
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