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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Армении заявили, что остаются в ОДКБ, но не хотят быть частью неработающего механизма

В Армении заявили, что остаются в ОДКБ, но не хотят быть частью неработающего механизма
Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Армения все еще остается членом ОДКБ, но не желает быть частью неработающего механизма, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Вы знаете, что за последние несколько лет было несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, и мы являемся членом ОДКБ, миссией которой является защита суверенных территорий и границ стран-членов. Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся", - сказал Мирзоян в интервью Al-Jazeera.

По его словам, ОДКБ - это военно-политический блок, который призван защищать границы государств-членов.

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"Отсутствие должной реакции вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неработающего механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но должны работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость", - отметил глава МИД Армении.

Он также заявил, что "в контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы". "И, да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях", - отметил Мирзоян.

Он заявил, что Армения углубляет отношения с ЕС и США. "Они наши главные партнеры в обеспечении демократических реформ и диверсификации экономики", - сказал Мирзоян.

Арарат Мирзоян Армения ОДКБ ЕС
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