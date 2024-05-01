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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Делегация Армении обсудила в Брюсселе военное сотрудничество с НАТО

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Возможности расширения программ военного сотрудничества между Арменией и НАТО обсудили представители Еревана и альянса в штаб-квартире блока.

"29-30 апреля делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении полковником Артуром Ерояном, в штаб-квартире НАТО приняла участие в ежегодных обсуждениях министерства обороны Армении и Программы развития оборонного образования НАТО. Обсуждены результаты поддержки, оказанной в рамках программы военным учебным заведениям и учебным центрам Армении, а также намечены новые направления сотрудничества", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Замглавы Генштаба ВС Армении встретился также с директором по сотрудничеству в области безопасности международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тибериу Шербаном.

Как отметили в Минобороны, "обсуждены текущие программы военного сотрудничества Армения-НАТО и возможности их расширения".

Стороны также согласовали программу сотрудничества на 2024 год и наметили перспективы сотрудничества на 2025 год.

Армения НАТО
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