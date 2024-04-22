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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Пашинян задался вопросом о целесообразности участия Армении в ОДКБ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему республика продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В интервью британским СМИ Пашинян отметил, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах, заявляя, что границы не делимитированы.

"Это означает, что они говорят, что ОДКБ не существует, поскольку не делимитирована, к примеру, граница между Россией и Японией. Если, к примеру, войска какой-либо страны войдут на территорию России, неделимитированные границы, означает ли это, что ОДКБ никак не отреагирует", - сказал Пашинян.

Он отметил, что ОДКБ не существует в качестве механизма, на который страны-члены, Россия, Армения и остальные, могут надеяться.

"И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.

При этом он заявил, что Россия играет существенную и серьезную роль в регионе Южного Кавказа.

Интервью у Пашиняна брали Патрик Винтур (The Guardian), Ким Сенгупта (The Independent), Джайлз Фрейзер (UnHerd), Макл Мосбкер (The Telegraph / The Critic), Луис Бастон (The Guardian / The Critic) и Джеймс Прайс (Adam Smith Institute).

Армения Никол Пашинян ОДКБ
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