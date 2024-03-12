Пашинян обусловил участие в ОДКБ с вопросом о зоне ее ответственности в Армении

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Армения покинет ОДКБ, если не будет дан ответ на вопрос о зоне ответственности Организации в республике, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Вопрос остается – где, по мнению наших коллег из ОДКБ, находится суверенная территория Армении и где ее зона ответственности в Армении. Сегодня этот вопрос продолжает оставаться на столе. Если ОДКБ ответит на этот вопрос и он будет соответствовать нашим представлениям, это означает, что между Арменией и ОДКБ все вопросы решены с вытекающими последствиями", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "если нет, Армения выйдет из ОДКБ".

"Когда – не могу сказать", - отметил он.

Пашинян заявил, что не следует путать политическое решение и позицию Армении о заморозке участия республики в Организации.

"Да, в ОДКБ мы фактически заморозили наше участие. У нас нет постпреда, не участвуем в заседаниях. (...) Мы просим, ожидаем, требуем, чтобы ОДКБ, наши уважаемые коллеги ответили на вопрос – где зона ее ответственности в Армении", - сказал премьер.

Он заявил, что Армения не создавала проблем для ОДКБ, "все проблемы создались с той точки, когда мы подняли вопрос о зоне ответственности ОДКБ в Армении и не получили ответа".

"Этот вопрос не упал с неба. До этого были серьезные обсуждения, и мы тогда получили четкий, недвусмысленный ответ от ОДКБ и России, что суверенная территория Армении является "красной линией" для России и ОДКБ. Но, когда произошли события мая 2021 года (эскалация на армяно-азербайджанской границе, вторжение ВС Азербайджана на территорию Армении - ИФ), мы зафиксировали официально, что "красная линия" пересечена, и почувствовали, что согласованных шагов, действий по управлению кризисами в ОДКБ нет", - сказал премьер.

"Мы и тогда публично не поднимали эти проблемы, обсуждали в рабочем порядке, но потом произошли события ноября 2021 года, сентября 2022 года (обострения на армяно-азербайджанской границе - ИФ)", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что, когда из ОДКБ поступило предложение отправить наблюдателей, также возник вопрос.

"Миротворцы, наблюдатели – это же представители нейтральной стороны, а ОДКБ – это наша Организация. Так что, вопросы остаются", - сказал Пашинян.

Между тем премьер заявил, что ожидает принятия решений, которые станут проявлением углубляющихся отношений с Евросоюзом.

"В Европарламенте я заявил, что Армения готова быть к ЕС настолько близко, насколько они посчитают это возможным. Сейчас мы должны понять, насколько они посчитают возможным, и после этого сделаем выводы", - сказал он, отметив, что в настоящее время отношения Армении и ЕС "очень активны".

"И хорошо, что не мы, а ЕС говорит, что наши отношения еще никогда не были такими глубокими и крепкими. Надеюсь, что в скором времени будет принят ряд решений, которые станут проявлением этих крепких отношений", - сказал Пашинян.

По его словам, эти отношения должны иметь проявления, к примеру, начало диалога о либерализация визового режима, предоставление льготных торговых режимов для произведенных в Армении товаров, углубление сотрудничества и отношений в сфере безопасности, усиление наблюдательской миссии ЕС в Армении, продление их мандата еще на два года.

"У нас широкая повестка, и мы готовы ее расширять и углублять", - сказал Пашинян.