ХАМАС прояснит у Египта и Катара детали нового предложения о перемирии в Газе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС запросила у посредников - Египта и Катара - разъяснений в отношении ряда положений из нынешнего варианта соглашения о прекращении огня в Газе, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на представителя египетских властей.

"Чиновник из Египта сказал, что ХАМАС попросила египетских и катарских посредников прояснить условия самого недавнего предложения о прекращении огня, которое обсуждали в рамках переговоров с Израилем", - информирует агентство.

Портал Axios сообщал, что ранее израильской стороне совместно с делегацией египетской разведки, посетившей Израиль на минувшей неделе, удалось подготовить новые предложения по сделке с учетом требований, изложенных ХАМАС.

В свою очередь, по данным источника Associated Press, ХАМАС хочет понять, кому из палестинцев, без каких-либо условий, разрешат вернуться на север анклава, и как будут принимать решение о том, кого пропускать на север.

ХАМАС также хочет гарантий того, что во вторую фазу соглашения Израиль полностью выведет свои войска со всей территории сектора Газа.

Associated Press отмечает, что неясно, замедлят ли эти требования ХАМАС прогресс в переговорном процессе, который наметился впервые за месяцы. Однако, уточняет агентство, ХАМАС и Израиль по-прежнему расходятся во мнении, должны ли полностью прекратиться боевые действия в рамках более поздней фазы соглашения.

Ранее сообщалось, что в новом предложении, выработанном Израилем и Египтом, удалось предусмотреть ответ на такие требования ХАМАС, как полное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, вывод Армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения; обсуждение устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который начнется после обмена 33 заложников на примерно 900 палестинских заключенных.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.