Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

СМИ узнали об отказе Нетаньяху на встрече с Блинкеном завершать операцию против ХАМАС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что не собирается сворачивать боевые действия против группировки ХАМАС и отказываться от операции в Рафахе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Операция в Рафахе не зависит от чего бы то ни было. Премьер-министр Нетаньяху дал это ясно понять госсекретарю Блинкену", - заявил изданию неназванный представитель офиса премьера.

По словам источника, Нетаньяху также сказал Блинкену, что он не примет предложение об окончании операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения с группировкой ХАМАС по заложникам.

В свою очередь госдеп США после этой встречи обнародовал пресс-релиз, согласно которому Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и по предотвращению расширения конфликта. Блинкен отмечал, что препятствием к перемирию является позиция ХАМАС.

"Госсекретарь повторил ясную позицию США по поводу Рафаха", - также говорится в документе.

В миреВВС Израиля наносят удары по сектору ГазаЧитать подробнее

Ранее израильское командование заявляло, что военные вывели из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должны уничтожить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий.

Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, накануне Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 01 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ХАМАС Израиль Биньямин Нетаньяху США Энтони Блинкен Рафах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Не менее 24 человек погибли при обрушении участка автомагистрали в Китае

Не менее 24 человек погибли при обрушении участка автомагистрали в Китае
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Иордании обвинил израильских поселенцев в нападении на конвои с помощью для Газы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций

Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы ждут ответа США и Великобритании на отказ прекратить атаки в Красном море

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });