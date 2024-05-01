СМИ узнали об отказе Нетаньяху на встрече с Блинкеном завершать операцию против ХАМАС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что не собирается сворачивать боевые действия против группировки ХАМАС и отказываться от операции в Рафахе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Операция в Рафахе не зависит от чего бы то ни было. Премьер-министр Нетаньяху дал это ясно понять госсекретарю Блинкену", - заявил изданию неназванный представитель офиса премьера.

По словам источника, Нетаньяху также сказал Блинкену, что он не примет предложение об окончании операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения с группировкой ХАМАС по заложникам.

В свою очередь госдеп США после этой встречи обнародовал пресс-релиз, согласно которому Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и по предотвращению расширения конфликта. Блинкен отмечал, что препятствием к перемирию является позиция ХАМАС.

"Госсекретарь повторил ясную позицию США по поводу Рафаха", - также говорится в документе.

Ранее израильское командование заявляло, что военные вывели из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должны уничтожить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий.

Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, накануне Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа.