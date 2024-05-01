МИД Иордании обвинил израильских поселенцев в нападении на конвои с помощью для Газы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В МИД Иордании в среду заявили, что израильские поселенцы напали на два иорданских конвоя с гумпомощью, которые следовали в сектор Газа, сообщает издание The National.

"Министерство расценивает неспособность израильского правительства защитить два гуманитарных конвоя, позволить совершить атаки на них, как грубое нарушение его обязательств (...) по пропуску помощи в Газу", - говорится в заявлении ведомства.

По данным газеты, один конвой следовал в анклав через КПП "Керем-Шалом", а второй - через КПП "Бейт-Ханун". В частности, на них везли продовольствие и муку для жителей сектора Газа.

В конце апреля представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэл Хагари заявил, что количество гуманитарной помощи, поступающей в Газу, значительно увеличилось за последние недели и продолжит расти.

Кроме того, Хагари сообщил, что ЦАХАЛ работает с США над строительством плавучего пирса у берегов сектора Газа, предназначенного для приема гуманитарной помощи.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.