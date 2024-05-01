Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

МИД Иордании обвинил израильских поселенцев в нападении на конвои с помощью для Газы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В МИД Иордании в среду заявили, что израильские поселенцы напали на два иорданских конвоя с гумпомощью, которые следовали в сектор Газа, сообщает издание The National.

"Министерство расценивает неспособность израильского правительства защитить два гуманитарных конвоя, позволить совершить атаки на них, как грубое нарушение его обязательств (...) по пропуску помощи в Газу", - говорится в заявлении ведомства.

По данным газеты, один конвой следовал в анклав через КПП "Керем-Шалом", а второй - через КПП "Бейт-Ханун". В частности, на них везли продовольствие и муку для жителей сектора Газа.

В миреЦАХАЛ обещает увеличить гуманитарную помощь для ГазыЧитать подробнее

В конце апреля представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэл Хагари заявил, что количество гуманитарной помощи, поступающей в Газу, значительно увеличилось за последние недели и продолжит расти.

Кроме того, Хагари сообщил, что ЦАХАЛ работает с США над строительством плавучего пирса у берегов сектора Газа, предназначенного для приема гуманитарной помощи.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 01 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Не менее 24 человек погибли при обрушении участка автомагистрали в Китае

Не менее 24 человек погибли при обрушении участка автомагистрали в Китае
Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали об отказе Нетаньяху на встрече с Блинкеном завершать операцию против ХАМАС

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций

Глава парламента Грузии предостерег оппозицию от насильственных акций
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы ждут ответа США и Великобритании на отказ прекратить атаки в Красном море

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });