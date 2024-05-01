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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Тбилиси полиция применила против демонстрантов водометы и перцовый спрей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси в среду вечером применила водометы и перцовый спрей для пресечения попыток демонстрантов сломать ворота во двор здания парламента Грузии.

МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что после того, как подразделения МВД покинули прилегающую к парламенту территорию, участники акции стали вести себя агрессивно и попытались сломать железные ворота законодательного органа.

"Сотрудники МВД для восстановления правопорядка использовали специальные средства, предусмотренные законом, так называемый перцовый спрей и водомет", - сказано в заявлении.

Между тем, грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что полицией был также применен предположительно слезоточивый газ.

По информации телекомпании, есть пострадавшие среди участников акции протеста, пострадал также оператор телекомпании.

Ранее группа участников акции протеста попыталась сломать ворота парламента, демонстранты при этом стали кидать бутылки и другие тяжелые предметы во двор парламента, где находились полицейские.

Тбилиси Грузия
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