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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека
Участник акции протеста против законопроекта об иноагентах
Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в ночь на среду 63 участников акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, заявил в среду на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

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По его данным, шестеро полицейских серьезно пострадали.

Дарахвелидзе отметил, что против участников акции полиция применила спецсредства - перцовый и слезоточивый газ, водометы.

"Применение этих средств произошло после того, как акция приняла насильственный характер, и ее участники начали забрасывать полицейских тяжелыми предметами - камнями и бутылками", - заявил Дарахвелидзе.

Он также сообщил, что телесные повреждения получил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат парламента Леван Хабеишвили.

"Лидеры оппозиции постоянно совершали насильственные действия и не подчинялись требованиям полиции. На видеокадрах хорошо видно, как Леван Хабеишвили ворвался в кордон полиции, во время чего получил телесные повреждения", - сказал замминистра.

Он сообщил, что полицейские срочно перевезли Хабеишвили в медицинское учреждение.

Остававшиеся возле здания парламента несколько сотен участников акции начали расходиться по домам после того, как полиция и спецназ МВД покинули территорию.

Участники акции заявили журналистам, что намерены продолжать протесты, а на данный момент принято решение разойтись для того, чтобы протестующие могли отдохнуть.

Ранее с вечера вторника на проспекте Руставели происходили столкновения демонстрантов с полицией, которая для разгона протестующих неоднократно применяла водометы и слезоточивый газ.

В МВД Грузии сообщили о пострадавших полицейских. Оппозиция, в свою очередь, сообщала о десятках пострадавших демонстрантов, включая председателя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

Грузия Тбилиси Александр Дарахвелидзе
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