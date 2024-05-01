В Тбилиси демонстранты развели костер у входа в парламент, полиция применила слезоточивый газ
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси в среду вечером продолжается противостояние между разместившимися во внутреннем периметре здания парламента сотрудниками МВД Грузии и участниками акции протеста.
Участники акции периодически пытаются прорваться к одному их входов в здание законодательного органа, кидают камни, бутылки в сторону находящихся во дворе парламента полицейских.
В свою очередь сотрудники полиции и спецназа МВД фактически непрерывно используют слезоточивый газ.
При этом многие демонстранты имеют при себе защитные средства, включая противогазы, респираторы.
Протестующие разожгли большой костер перед входом в здание парламента.
Бригады скорой помощи, дежурящие перед зданием парламента, периодически оказывают помощь пострадавшим.