В Тбилиси демонстранты развели костер у входа в парламент, полиция применила слезоточивый газ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси в среду вечером продолжается противостояние между разместившимися во внутреннем периметре здания парламента сотрудниками МВД Грузии и участниками акции протеста.

Участники акции периодически пытаются прорваться к одному их входов в здание законодательного органа, кидают камни, бутылки в сторону находящихся во дворе парламента полицейских.

В свою очередь сотрудники полиции и спецназа МВД фактически непрерывно используют слезоточивый газ.

При этом многие демонстранты имеют при себе защитные средства, включая противогазы, респираторы.

Протестующие разожгли большой костер перед входом в здание парламента.

Бригады скорой помощи, дежурящие перед зданием парламента, периодически оказывают помощь пострадавшим.