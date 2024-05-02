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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности
Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у парламента Грузии
Фото: Инна Кукуджанова/ТАСС
В миреПарламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентахЧитать подробнее

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Грузии в парламенте объявлен красный уровень опасности, говорится в распространенном в ночь на четверг сообщении пресс-службы грузинского высшего законодательного органа.

"Соответственно, все лица, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимостью ее избежать, обязаны покинуть здание парламента", - говорится в сообщении.

Сообщается, что красный уровень опасности вступил в силу с 23:00 по тбилисскому времени (22:00 по Москве) 1 мая этого года.

"Целью указанного мероприятия является защита жизни и здоровья людей, находящихся во Дворце парламента Грузии", - говорится в сообщении.

В Тбилиси перед одним из входов в здание парламента Грузии уже несколько часов продолжается противостояние между демонстрантами, которые пытаются проникнуть внутрь территории законодательного органа, и сотрудниками МВД, которые пытаются не допустить незаконного проникновения.

Участники акции бросают в полицейских камни, бутылки, а спецназ МВД через ворота использует слезоточивый газ и водометы.

В ночь на четверг замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил на брифинге, что демонстранты используют против полицейских слезоточивый газ неизвестного происхождения.

Тбилиси Грузия
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