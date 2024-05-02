В МВД Грузии заявили, что разгонят акцию протеста, если насилие продолжится

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полиция будет вынуждена прекратить проходящую в Тбилиси перед зданием парламента акцию протеста, если ее участники не прекратят насильственные действия, заявил в ночь на четверг на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, МВД ранее в среду приняло решение отвести от прилегающей к территории парламента подразделения, и соответственно у демонстрантов была возможность свободно выражать мирный протест.

Между тем, по его словам, группа участников акции попыталась повредить железные ворота законодательного органа и пытались незаконно проникнуть на территорию парламента.

Он отметил, что для пресечения подобных действий полиция применила законом установленные специальные средства, в частности, водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

Как заявил Дарахвелидзе, от рук демонстрантов пострадало несколько полицейских.

Участники акции, сказал он, бросают тяжелые предметы в сотрудников МВД.

Кроме этого, Дарахвелидзе отметил, что демонстранты используют против полиции газ неизвестного происхождения.

Подобные спецсредства, сказал он, в обычных торговых сетях не продаются.

Он пообещал, что МВД выяснит откуда у митингующих подобные спецсредства.

Замминистра в очередной раз призвал лидеров оппозиционных партий, организаторов акции не выходить за рамки закона о собраниях и манифестациях и прекратить продолжающееся насилие.

Также Дарахвелидзе категорически опроверг информацию о том, что полиция якобы использовала резиновые пули против демонстрантов.

"МВД не использовало резиновые пули", - подчеркнул он.