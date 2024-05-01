Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили через соцсети распространила видеообращение, в котором призвала участников акции, проходящей перед зданием парламента, не проявлять агрессию и не пытаться повредить ворота здания.

"В парламенте уже во втором чтении приняли закон о прозрачности, и наша борьба уже не определяется этим законом. Эта борьба будет проходить через предстоящие парламентские выборы, после которых будет отменен и закон о прозрачности и многие другие законы", - сказала Зурабишвили.

Она считает, что борьба с действующими властями Грузии должна решиться на выборах.