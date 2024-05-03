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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Cенаторы довели до МУС опасения насчет возможной выдачи ордеров на арест израильских чиновников

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий на виртуальной встрече с членами Международного уголовного суда (МУС) высказали опасения относительно возможной выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, передает портал Axios.

"Двухпартийная группа сенаторов провела виртуальную встречу с высокопоставленными должностными лицами МУС и выразила обеспокоенность по поводу возможной выдачи ордеров на арест лидеров Израиля", - пишет портал со ссылкой на трех осведомленных о встрече источников.

Ранее члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что выдача таких ордеров повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.

Согласно публикации Axios, "законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена вмешаться, чтобы помочь предотвратить выдачу ордеров, пишет издание.

Как сообщалось, МУС может выдать ордера на арест высокопоставленных израильских официальных лиц, включая премьер-министра, по обвинению в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и чрезмерно жесткой реакции на нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Также рассматривается возможность выдачи ордеров на арест лидеров ХАМАС.

Израиль не является членом МУС и не признает его юрисдикцию. Палестинские территории были приняты в качестве государства-члена суда в 2015 году.

Биньямин Нетаньяху Джо Байден МУС ХАМАС Конгресс
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