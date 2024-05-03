Венгрия увеличит расходы на оборону, если кризис на Украине затянется еще на год

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Оборонные расходы Венгрии возрастут в 2025 году, если кризис на Украине не удастся урегулировать в текущем, сообщил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Если конфликт продлится до 2025 года, уровень расходов на оборону за 2023-2024 годы окажется недостаточным, и его придется увеличить", - отметил Орбан, его слова приводят западные СМИ.

Премьер добавил, что увеличение оборонных расходов приведет к сокращению финансирования, выделяемого на другие цели.

После пандемии коронавируса правительство Орбана пытается бороться с дефицитом бюджета Венгрии, который, по данным западных СМИ, за последние четыре года составил в среднем почти 7% от ВВП, что "значительно превышает" средний уровень по ЕС.

Несмотря на то, что Венгрия выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Украины странами Запада из-за опасений распространения конфликта на Европу, она увеличила оборонные расходы в прошлом году.

Ранее Орбан назвал Украину "протекторатом, опирающимся на западные деньги и оружие", отметив, что она больше не является, по его мнению, суверенным государством. Орбан считает, что Украина должна понять, что она теперь - "страна буферной зоны". Он добавил, что Венгрия выступает против - и будет пользоваться правом вето - в отношении темы вступления Украины в НАТО и в ЕС.