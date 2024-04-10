Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Венгрия продлила режим ЧС в связи с ситуацией на Украине еще на полгода

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты венгерского парламента в среду продлили на полгода режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на Украине, сообщает ЭФЭ.

Данное решение поддержали 135 депутатов, 47 высказались против.

Агентство напоминает, что власти Венгрии поддерживают режим ЧС с 2016 года, тогда его ввели из-за миграционного кризиса, затем его продлевали из-за пандемии COVID-19, а с мая 2022 года - из-за ситуации на Украине. В настоящее время, в частности, он позволяет правительству руководить страной посредством указов по всем вопросам, связанным с ситуацией на Украине, не проводя их через парламент.

Венгрия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Столтенберг считает допустимыми удары Украины по военным целям в России

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Что случилось этой ночью: среда, 10 апреля

В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК HAWK на сумму $138 млн

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил, что дата начала операции в Рафахе не определена

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });