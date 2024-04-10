Венгрия продлила режим ЧС в связи с ситуацией на Украине еще на полгода

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты венгерского парламента в среду продлили на полгода режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на Украине, сообщает ЭФЭ.

Данное решение поддержали 135 депутатов, 47 высказались против.

Агентство напоминает, что власти Венгрии поддерживают режим ЧС с 2016 года, тогда его ввели из-за миграционного кризиса, затем его продлевали из-за пандемии COVID-19, а с мая 2022 года - из-за ситуации на Украине. В настоящее время, в частности, он позволяет правительству руководить страной посредством указов по всем вопросам, связанным с ситуацией на Украине, не проводя их через парламент.