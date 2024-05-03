Хуситы планируют обстреливать суда, идущие в Израиль по Средиземному морю

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы начинают новую фазу операций против Израиля, которая включает в себя атаку на суда, идущие в эту страну по Средиземному морю, заявил в пятницу представитель мятежников генерал Яхья Сари.

"Наши вооруженные силы сообщают о начале реализации четвертой стадии эскалации. Это предусматривает, во-первых, атаки на все суда, которые нарушают решение о запрете на проход судов в Израиль и направляются в порты оккупированной Палестины через Средиземное море", - говорится в заявлении Сари, опубликованном в соцсети.

До сих пор хуситы не пытались наносить удары по судам в Средиземном море. Оно находится на довольно значительном отдалении от баз йеменских мятежников. Они атаковали суда в Аденском заливе и в Красном море.

Сари заявил, что, если Израиль начнет военную операцию в Рафахе, хуситы будут готовы принять еще более жесткие меры против направляющихся в Израиль судов.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.