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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Хуситы ждут ответа США и Великобритании на отказ прекратить атаки в Красном море

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы ожидают ответных шагов США и Британии после того, как отклонили дипломатическую инициативу Вашингтона, направленную на прекращение ударов в Красном море, сообщает в среду издающаяся в ОАЭ газета The National.

"Мятежники-хуситы заявили в среду, что они ведут подготовку к ответным действиям Великобритании и США после того, как они отвергли американские инициативы, которые должны были положить конец атакам в Красном море", - информирует издание.

Накануне The National передавала со ссылкой на политические источники в Йемене, что хуситы приняли решение отказаться от предложения США. В апреле сообщалось, что США направили через посредников хуситам мирные инициативы, в обмен на реализацию которых они должны будут остановить атаки в Красном море. Предложения включали в себя ускорение мирного процесса для урегулирования конфликта в Йемене, полное снятие блокады с аэропорта Саны и порта Ходейда.

В среду руководство хуситов предостерегло от попыток подорвать его власть в контролируемых мятежниками районах Йемена, а также призвало продемонстрировать внутреннее единство в ответ на угрозу США и Британии. "Последствия любой эскалации ситуации выйдут за пределы границ Йемена", - говорится в заявлении мятежников.

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После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

После двухнедельного затишья хуситы начали вновь наносить удары по судам. За прошлую неделю мятежники минимум четыре раза атаковали суда и корабли США в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 01 мая 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен Израиль Великобритания США
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