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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

СМИ узнали, что Израиль не намерен завершать операцию в Газе в обмен на заложников

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля на переговорах с ХАМАС не намерены соглашаться на окончательное прекращение военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых палестинцами заложников, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на знакомый с ходом переговоров израильский источник.

"Вопреки тому, что сообщают некоторые СМИ, Израиль ни при каких обстоятельствах не согласится на прекращение войны в обмен на освобождение заложников", - заявил собеседник газеты.

Он пояснил, что даже если удастся заключить временное перемирие, Израиль не откажется от планов проведения военной операции в городе Рафах.

В свою очередь в ХАМАС заявляют, что на переговорах настаивают на необходимости прекращения израильской операции. "Основной вопрос заключается в том, что нам нужно полномасштабное (а не временное - ИФ) перемирие. Также требуется полный вывод израильских сил из Газы", - заявил телеканалу Al Jazeera высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан.

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По его словам, делегация ХАМАС на переговорах также настаивает на том, чтобы Израиль в рамках договоренностей о перемирии отказался от планов операции в Рафахе.

При этом Хамдан напомнил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что при любом развитии событий намерен атаковать Рафах.

"К сожалению, Нетаньяху ясно заявил, что в любом случае, даже если сейчас будет временное перемирие, он затем продолжит атаку", - сказал он.

Переговоры между Израилем и ХАМАС проходят в субботу в Каире. В роли посредников выступают Египет и Катар.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

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