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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Участники переговоров по перемирию в Газе заявили о прогрессе на пути к соглашению

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Египетские и американские посредники, участвующие в переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, заявляют, что в последние дни появились признаки компромисса между сторонами, сообщила Politico.

В то же время газета отметила, что "шансы на достижение соглашения о прекращении огня остаются неопределенными из-за ключевого вопроса о том, согласится ли Израиль на прекращение войны, не достигнув заявленной цели - уничтожения ХАМАС".

Как сообщалось, делегация ХАМАС перед отъездом в Каир распространила заявление, в котором отметила "позитивный настрой" и подчеркнула, что едет на переговоры "с тем же настроем, чтобы достичь соглашения", которое "удовлетворит требования нашего народа о полном прекращении агрессии, выводе оккупационных сил, возвращении перемещенных лиц, оказании помощи в восстановлении, а также о серьезной сделке по обмену".

CNN сообщил, что переговорщики добились прогресса в технических аспектах потенциальной сделки, но два израильских источника говорят, что на завершение самой сделки может уйти неделя.

В субботу представитель США повторил эту точку зрения, заявив, что даже если ХАМАС примет предложенную сделку, потребуется еще несколько дней, чтобы согласовать некоторые детали, которые в конечном итоге приведут к перемирию. Эти обсуждения также могут быть трудными и затянуться.

Французская Le Mond сообщила, что высокопоставленный представитель ХАМАС в субботу вечером заявил, что группировка "ни при каких обстоятельствах не согласится" на перемирие, которое не предусматривает полного прекращения войны, включая уход Израиля из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Каир ХАМАС США
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