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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

СМИ сообщили, что ХАМАС требует окончания операции Израиля в Газе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - США на переговорах о прекращении огня в секторе Газа не предоставили движению ХАМАС достаточно гарантий в отношении выполнения его ключевого требования - окончательного завершения операции Израиля в анклаве, сообщает в воскресенье издание The National со ссылкой на источники.

"Источники в ХАМАС заявили, что США дают лишь ограниченные гарантии завершения войны. "Этого не хватит", - заявил представитель ХАМАС, добавив, что оно хочет и от других стран стать гарантами сделки", - пишет издание.

"Однако посредники уже отвергли требования движения, чтобы гарантами соглашения были Россия, Китай и Турция", - отмечает The National.

При этом, по словам неназванного представителя политических кругов палестинцев, главной проблемой остается отказ Израиля дать согласие на требование ХАМАС окончательно прекратить военную операцию.

"В египетском предложении этот пункт сформулирован неясно, что дает возможность обоим сторонам трактовать его по-своему", - объяснил собеседник издания.

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Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на египетских и американских посредников, участвующих в переговорах в Каире по перемирию в Газе и освобождению заложников, что в последние дни появились признаки компромисса между сторонами. В то же время газета отметила, что "шансы на достижение соглашения о прекращении огня остаются неопределенными из-за ключевого вопроса о том, согласится ли Израиль на прекращение войны, не достигнув заявленной цели - уничтожения ХАМАС".

По данным источников, связанных с переговорами, в Каир прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс и делегация Катара. Также в воскресенье ожидают прибытия израильской команды во главе с главой руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа.

7 октября ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 05 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Каир
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