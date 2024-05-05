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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Израиль проинформировал США о плане эвакуации из Рафаха

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Израиль на этой неделе представил Белому дому план эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа, которая должна предшествовать началу боевых действий, однако США по-прежнему считают военную операцию здесь слишком опасной для палестинцев, сообщает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица (...) заявили, что план, подробно изложенный израильтянами, не изменил точку зрения администрации США, что проведение операции в Рафахе угрожало бы слишком значительному числу невинных палестинцев", - информирует агентство.

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Собеседники AP уточнили, что план эвакуации, описанный израильской стороной, не является окончательным, и США и Израиль договорились продолжать консультации по этому вопросу.

В минувшую пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что США не получили "всеобъемлющего" плана эвакуации палестинцев из Рафаха, но американские и израильские власти неоднократно обсуждали этот вопрос.

Рафах - последний крупный населенный пункт в Газе, на территории которого израильская армия не проводила операции. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.

В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

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Хроника 07 октября 2023 года – 05 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Рафах Израиль США
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