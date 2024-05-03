FT сообщила об отказе G7 от идеи полной конфискации российских активов

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В повестке "Большой Семерки" больше не стоит вопрос о полной конфискации российских замороженных активов, в том числе из-за опасений ответных мер, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников из этих стран.

Хоть Украина и продолжает требовать полной конфискации российских активов, чиновники G7 в частном порядке говорят о том, что этот вопрос больше не рассматривают, пишет издание. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств от замороженных активов.

FT подчеркивает, что европейские страны хотят избежать применения мер, которые предусматривают затрагивание самих российских активов, "опасаясь ответных шагов". Также G7 и ряд других стран опасаются обвинений в совершении "любого шага, который мог бы быть равнозначен нарушению международного права".

"С юридической точки зрения это неразумно", - заявил изданию Армин Штайнбах, профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа.

Белый дом для того, чтобы "обойти эту проблему", продвигает новую идею. По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, предложение предусматривает выделение около $50 млрд на финансирование Украины в виде кредита или облигаций, которые будет покрывать будущая прибыль от замороженных активов России.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею. Тем не менее, отмечает FT, США рассчитывают, что "семерка" поддержит эту идею в июне на саммите в Италии.

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны G7 продолжают работу над договоренностями об использовании российских замороженных активов для Украины в соответствии с международным правом, и это произойдет "рано или поздно".

"Важно иметь возможность использовать эти активы для помощи восстановлению Украины. Так или иначе это рано или поздно случится", - сказал Блинкен по итогам встречи глав МИД G7 на Капри.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на мероприятии в Вашингтоне заявила, что предложение США использовать замороженные российские активы на сумму свыше $260 млрд для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски.

"Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, и это может быть расценено как нарушение международного законодательства", - отмечала Лагард.