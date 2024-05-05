Консерваторы потеряли около половины мест на местных выборах в Англии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потеряла почти половину мест в местных советах на выборах в Англии, сообщает в воскресенье Sky News со ссылкой на окончательные результаты подсчета голосов.

В общей сложности консерваторы потеряли 474 места, в то время как лейбористы получили дополнительно 186.

Либеральные демократы получили дополнительно 104 места, "зеленые" - 74 места. Кроме того, пользуясь неудачей консерваторов, улучшили свои позиции некоторые более мелкие партии.

До сих пор у консерваторов было около 1000 мест в английских советах.

В результате выборов консерваторы потеряли управление 12 советами, в то время как лейбористы получили большинство в восьми.

Также в городах Англии прошли выборы мэров. В частности, кандидата от Лейбористской партии Садика Хана в рекордный третий раз переизбрали мэром Лондона.

В ходе выборов только один кандидат от Консервативной партии смог стать мэром.

На местных выборах избирали членов 107 советов, образующих местные администрации. Всего в Англии кандидаты от различных партий претендуют на 2,6 тыс. мест.

Европейские СМИ отмечают, что результаты региональных выборов дают представление о расстановке политических сил перед всеобщими выборами, которые должны пройти в Великобритании в конце 2024 года.