Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Люксембурге, обсудит военную помощь Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Судане.

Дискуссии по Украине, в которой, помимо глав МИД, примут участие министры обороны ЕС, будет предшествовать включение по видеосвязи украинских министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Рустема Умерова.

"Ожидается, что в ходе последующей внутренней дискуссии министры ЕС обменяются мнениями о военной поддержке Украины Евросоюзом, уделив особое внимание самым важным и наиболее неотложным приоритетам, то есть боеприпасам и системам противовоздушной обороны", - говорится в материалах к заседанию, распространенных советом.

При этом беседовавший с журналистами в конце прошлой недели в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что до сих пор нет согласия по восьмому траншу военной помощи Украине, заблокированному Венгрией в прошлом году.

Главы МИД рассмотрят "прогресс в предложении использовать непредвиденные доходы от российских иммобилизованных активов в пользу Украины".

Что касается обсуждения Ближнего Востока, то ожидается, что "министры сосредоточат внимание на постоянно ухудшающейся гуманитарной ситуации и усилиях по деэскалации и региональной стабильности, в том числе в Ливане".

Председательствующий в совете высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель затронет такие вопросы, как усилия по возрождению политического процесса урегулирования и решения кризиса путем создания двух государств, а также поддержку Евросоюзом процесса реформ нового палестинского правительства.

Как объявлялось, Совет ЕС продолжит работу над ограничительными мерами в отношении Ирана. После недавних ударов Ирана по Израилю министры иностранных дел ЕС провели 16 апреля неформальную видеоконференцию для обсуждения этой атаки и ее влияния на региональную ситуацию. Боррель по итогу видеоконференции заявил о необходимости избежать дальнейшей эскалации и призвал все стороны проявить сдержанность.

Положение в Судане будет обсуждаться министрами после обмена мнениями с личным посланником генерального секретаря ООН по этой стране Рамтаном Ламамрой, который присоединится к заседанию по видеосвязи.

Ожидается, что Совет ЕС рассмотрит "геополитические последствия суданского кризиса, не в последнюю очередь в свете напряженности в Красном море и Аденском заливе, а также роль основных спонсоров конфликта в регионе".

В Брюсселе указывают, что министры ЕС сосредоточат внимание на тех областях, в которых Евросоюз и его государства-члены могли бы стимулировать стороны конфликта для участия в переговорах о прекращении огня. Кроме того, будет обсуждаться, как ЕС мог бы активизировать координацию и сотрудничество с Африканским союзом, ООН и другими международными партнерами.

Данное обсуждение в Совете ЕС состоится после проходившей 15 апреля в Париже "Международной конференции по вопросам гуманитарной помощи Судану и соседним с ним государствам", которая была организована совместно Францией, Германией и ЕС с целью продвижения мирных инициатив для этой африканской страны.

"На полях" заседания в Люксембурге состоится форум высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству Евросоюз - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.