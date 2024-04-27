Кремль настроен работать над обменом замороженными активами, несмотря на отказ Бельгии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Отказ властей Бельгии от обмена замороженными активами с Россией создаст трудности в этом процессе, но Москва продолжит соответствующую работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как минимум, это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что власти Бельгии отказались признавать обмен заблокированными активами с Россией, а соответствующий указ Владимира Путина не имеет силы в Евросоюзе и поэтому не влечет за собой юридических последствий.