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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МАГАТЭ отметило, что Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иран с ноября несколько сократил запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ, с которым ознакомился Bloomberg.

"Инспекторы МАГАТЭ сообщили в понедельник, что запасы высокообогащенного урана в Иране с ноября снизились на 5% в сравнении с предыдущим кварталом, когда было зафиксировано увеличение производства на 5%. Однако, это до сих пор означает, что Исламская республика обладает достаточными техническими знаниями и материалами для оснащения нескольких атомных бомб в течение нескольких недель, если будет принято решение о создании оружия", - пишет агентство.

В МАГАТЭ сообщили, что "для того, чтобы достичь снижения, Иран смешал 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с материалом меньшей концентрации".

Таким образом, отметили инспекторы МАГАТЭ, иранские запасы урана, обогащенного до 60%, снизились до 121,5 кг со 128,3 кг в ноябре. Речь идет о первом сокращении иранских запасов высокообогащенного урана с 2021 года, отмечает Bloomberg.

В то же время запасы урана, обогащенного до 20%, увеличились с 567,1 кг в ноябре до 712,2 кг.

Иран неоднократно заявлял, что не намерен производить ядерное оружие и что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

МАГАТЭ Иран
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