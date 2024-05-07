Палестинцы призвали США оказать давление на Израиль по поводу Рафаха

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Администрации США следует оказать давление на Израиль, что бы тот отказался от планов наступления на Рафах, где нашли убежище порядка 1 млн мирных граждан с начала израильской военной операции в секторе Газа, сообщают во вторник арабские СМИ со ссылкой на заявление представителя Палестинской администрации.

"Наступление на Рафах приведет к дальнейшему перемещению более 1 млн палестинцев, отрежет анклав от поступления помощи и лишит возможности раненых палестинцев получить лечение за его пределами", - заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

Он призвал США "оказать давление на своего союзника Израиль, чтобы тот отказался от планов наступления на Рафах".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе, подчеркнул, что ЕС и Вашингтон призывали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов операции в Рафахе.

"Несмотря на эти просьбы и предупреждения, вчерашней ночью начались атаки. Я боюсь, что это приведет к очень большому числу жертв среди мирных граждан", - сказал он на полях встречи.

В Турции назвали действия Израиля в Рафахе "еще одним военным преступлением".

"Осуществляя сухопутную атаку на Рафах всего спустя сутки после того, как ХАМАС принял предложение египетских и катарских посредников о перемирии, Израиль совершил еще одно военное преступление на палестинской земле", - написал в соцсети X вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Он добавил, что Анкара продолжит работу над тем, чтобы привести к ответственности израильское руководство за эти действия.

Ранее в ООН заявили, что больше не имеют возможности оказания гуманитарной помощи палестинцам на юге сектора Газа на фоне активизации действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Рафаха.

В МИД Египта во вторник на фоне активизации действий ЦАХАЛ в районе Рафаха заявили, что эти шаги со стороны Израиля могут помешать усилиям по достижению соглашения о прекращении огня.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Израильские военные заявили, что получили разведданные, что КПП Рафах использовался для обстрелов по КПП Керем-Шалом, в результате чего были убиты несколько солдат ЦАХАЛ, еще несколько получили ранения. После этого израильские военные установили контроль над КПП Рафах.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.