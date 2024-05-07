Генсек ООН призывает Израиль остановить эскалацию ситуации в Газе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник обратился с призывом к Израилю прекратить эскалацию ситуации в секторе Газа.

"Я призываю правительство Израиля остановить эскалацию и конструктивно взаимодействовать на проходящих дипломатических переговорах. (...) Можете не сомневаться - полномасштабная операция в Рафахе станет гуманитарной катастрофой", - сказал Гутерриш журналистам в штаб-квартире ООН.

"Я обращаюсь ко всем, у кого есть влияние на Израиль, с просьбой сделать все, что в их силах, с целью избежать еще более серьезной трагедии", - подчеркнул он.

Гутерриш отметил, что боевые действия в Рафахе приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения и вынудят множество людей бежать из сектора Газа.

"Нападение на Рафах будет стратегической ошибкой, политическим бедствием", - сказал глава ООН.

Генсек подчеркнул, что обе стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право.

"Я также напоминаю Израилю о его обязательстве способствовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу и по самой территории анклава", - добавил Гутерриш.

Ранее во вторник в Палестинской национальной администрации (ПНА) призвали США оказать давление на Израиль, чтобы тот отказался от планов наступления на Рафах, где нашли убежище порядка 1 млн мирных граждан с начала израильской военной операции в секторе Газа.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в Брюсселе, подчеркнул, что Евросоюз и Вашингтон призывают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов операции в Рафахе.

"Несмотря на эти просьбы и предупреждения, вчерашней ночью начались атаки. Я боюсь, что это приведет к очень большому числу жертв среди мирных граждан", - сказал он.

В ООН заявляли, что больше не имеют возможности оказывать гуманитарную помощь палестинцам на юге сектора Газа на фоне активизации действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районе Рафаха.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.