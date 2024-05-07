Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры о соглашении с ХАМАС по заложникам

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Переговорщики Израиля во вторник прилетели в Каир на продолжение переговоров с целью заключить соглашение с движением ХАМАС о возвращении заложников и перемирии в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера.

В группу не входят наиболее высокопоставленные представители переговорной команды Израиля, речь идет о делегации невысокого уровня.

Ранее портал Ynet передавал со ссылкой на египетские СМИ, что в Каир на переговоры прибывают делегации Катара, США и ХАМАС.

В свою очередь глава израильского Минфина Бецалель Смотрич выступил против отправки израильской делегации в Каир.

"Вы не должны поддаваться международному давлению, и вы не должны останавливаться вплоть до победы и низвержения врага. Это наша война за независимость, в которой мы обязаны победить", - цитирует министра The Times of Israel.

Он призвал Израиль занять Рафах и его окрестности, уничтожить всю подземную инфраструктуру противника и взять под полный контроль Филадельфийский коридор - полосу земли протяженностью 14 км, служащую буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

Накануне в ХАМАС заявили, что его руководство приняло выработанные Египтом и Катаром условия потенциального соглашения о перемирии в Газе. Однако израильские СМИ затем передавали, что ответ на ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Утром во вторник в Армии обороны Израиля объявили о начале точечной контртеррористической операции в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС.