Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Литва рассчитывает отсудить у Белоруссии 120 млн евро за кризис с мигрантами

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Литва попытается отсудить у Белоруссии не менее 120 млн евро за начавшийся в 2021 году кризис с нелегальными мигрантами, пытающимися перебраться через границу из Белоруссии в Литву, сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская.

"Литва потребует компенсацию ущерба, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и по причине необходимости усилить наш контроль, инфраструктуру, которой у нас не было. По предварительным подсчетам, это не менее 120 млн евро", - заявила Добровольская в среду журналистам, добавив, что уточнение размера ущерба еще ведется.

По ее словам, "собрано достаточно доказательств, (...) что белорусский режим не только целенаправленно вытесняет людей на территорию Литвы в течение двух лет, но и инициирует действия, посредством которых мигранты могут попасть на территорию Литвы".

Литва считает, что Белоруссия нарушила Протокол о незаконной иммиграции мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Как сообщила министр, МИД Литвы в среду направит Белоруссии ноту с предложением урегулировать спор в арбитражном порядке. На этот процесс запланировано полгода. Если не удастся достичь соглашения в этом формате, дело будет передано в Международный суд.

Ранее в среду правительство Литвы одобрило по существу предложение Минюста о возбуждении межгосударственного дела против Белоруссии за незаконный ввоз мигрантов в страну.

Минюст теперь сможет заключать договора с экспертами или юристами в связи с разрешением данного трансграничного спора. Расходы предполагается оплатить из "государственного резерва или других средств, заимствованных от имени государства".

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией - 679 км, из которых более 100 км проходит по берегам рек и озер.

В 2021 году из Белоруссии в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. человек. Тысячи иностранцев была развернуты при переходе границы с августа 2021 года. Некоторые из них неоднократно пытались въехать в Литву. Вильнюс обвиняет в организации потока мигрантов власти Белоруссии и называет это гибридной атакой. К осени 2022 года Литва, чтобы оградить себя от наплыва мигрантов, построила более чем 500-километровый забор на границе с Белоруссией.

Литва Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

ЕС создаст "киберщит" за миллиард евро

ЕС создаст "киберщит" за миллиард евро

Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

Число фермерских хозяйств в Евросоюзе сократилось на 37% за 15 лет

Число фермерских хозяйств в Евросоюзе сократилось на 37% за 15 лет

Муж бывшего первого министра Шотландии задержан по делу о финансировании политической партии

Муж бывшего первого министра Шотландии задержан по делу о финансировании политической партии

Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой

GM потратит $1 млрд на добровольное расставание с 5 тыс. сотрудников

GM потратит $1 млрд на добровольное расставание с 5 тыс. сотрудников

Профсоюзы Франции после встречи с премьером призвали к новым массовым протестам

Профсоюзы Франции после встречи с премьером призвали к новым массовым протестам

Санна Марин после проигрыша на выборах уйдет с постов премьера Финляндии и главы партии

Санна Марин после проигрыша на выборах уйдет с постов премьера Финляндии и главы партии
Убийство Владлена Татарского

Генпрокуратура Узбекистана заявила, что муж Треповой не пересекал границу республики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });