Пашинян предложил ускорить формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов в рамках ЕАЭС затянулся и не может длиться бесконечно.

"Не могу не обозначить, что существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий, однако считает, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки", - сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве в среду.

По его словам, Армения "неоднократно отмечала, что готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременного функционирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС".

При этом Пашинян заявил, что за десять лет своего существования Евразийский экономический союз стал значимой для экономик стран-членов площадкой тесного и экономического взаимодействия государств-членов.

"Понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться, и этот процесс далек от завершения. Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС", - сказал Пашинян.

Он заявил о необходимости сосредоточить усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития. "Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса наших стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации национальных экономик", - сказал премьер Армении.

Он также заявил, что Ереван придает особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов в мировой торговле.

"В этом контексте считаем важным подписание протокола об электронном обмене информацией между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерами. Армянская сторона также поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии – Монголией. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия", - заявил Пашинян.