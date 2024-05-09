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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Мирзиеев заявил, что Узбекистан заинтересован в расширении партнерства с ЕАЭС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил о заинтересованности в расширении практического партнерства с ЕАЭС и предложил подготовить новый план совместных мероприятий правительства республики и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС", - сказал Мирзиеев, текст его выступления опубликовали в четверг в официальные узбекистанские СМИ.

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Глава государства предложил подготовить новый комплексный план совместных мероприятий правительства Узбекистана и ЕЭК на среднесрочную перспективу.

"Уверены, что эффективной реализации данного документа будет служить скорейшее принятие механизма, регламентирующего вопросы полноценного участия государств-наблюдателей в проектах", - отметил Мерзиеев.

Он подтвердил готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС, а также предложил продолжить диалог по развитию транспортного коридора "Север-Юг" в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

"В этом плане приветствуем плодотворные итоги первой встречи руководителей транспортных ведомств по развитию мультимодального маршрута Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан, состоявшейся в конце апреля в городе Термезе", - сказал президент.

Мирзиеев особо отметил важность расширения сотрудничества с ЕАЭС по таким важным направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение "зеленых" и водо-сберегающих технологий, создание совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата.

Мирзиеев Узбекистан
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