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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:13

Члены ОНК планируют посетить арестованного во Владивостоке военнослужащего из США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края на следующей неделе планируют ознакомиться с условиями содержания арестованного по подозрению в краже американского военнослужащего, сообщил "Инерфаксу" председатель ОНК Приморья Владимир Найдин.

"Впереди праздничные дни, мы посетим его, думаю, в понедельник, посмотрим его условия содержания", - сказал собеседник агентства.

"Пока не знаю, насколько он (американский военнослужащий - ИФ) знает русский язык. У нас некоторые члены ОНК знают английский", - добавил он.

Как сообщалось, Первомайский районный суд Владивостока 3 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля американскому военнослужащему, который подозревается в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке.

Ранее в полицию поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже.

По данным полиции, заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину.

ОНК США Владивосток
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