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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

"Грузинская мечта" составит базу лиц, пытающихся дестабилизировать ситуацию

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Грузии по решению политсовета правящей партии "Грузинская мечта" с помощью партийных структур начнется создание базы данных радикальных лиц, провоцирующих дестабилизацию обстановки в стране.

"Эта база данных будет размещена на специальной странице в интернете и будет доступной и прозрачной для граждан Грузии. Против этих лиц в рамках закона и Конституции будут приняты все меры, чтобы правонарушения не остались без государственной и общественной реакции", - заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили.

Он добавил, что рассматриваемый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния" внесет большой вклад в обеспечение спокойствия в Грузии и процесс деполяризации.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Аргументы депутатов от оппозиции по блокированию законопроекта оказались недостаточными для парламентского большинства. В окончательном, третьем чтении законопроект будет рассмотрен 13 мая. С апреля в Тбилиси ежевечерне проходят акции протеста против этого законопроекта. Участники акций заявляют, что не допустят изменения проевропейского курса страны.

В правительстве Грузии утверждают, что протест проплачен зарубежными фондами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что действующее правительство осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны.

Грузинская мечта Шалва Папуашвили Тбилиси Грузия
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