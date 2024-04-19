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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Впервые между Арменией и Азербайджаном, на участке четырех сел в Тавушской области на северо-востоке Армении, будет демаркированная государственная граница, сообщили в аппарате премьера Армении Никола Пашиняна.

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам состоявшегося в пятницу заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера и азербайджанского Кызыл-Гаджилы.

"Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех сел", - сказали в аппарате Пашиняна армянскому госинформагентству "Арменпресс".

Азербайджан Армения
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