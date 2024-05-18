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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Премьер Польши обещал потратить более 2 млрд евро на укрепление восточной границы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Власти Польши направят 2,3 млрд евро для укрепления восточной границы страны, заявил в субботу польский премьер Дональд Туск.

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"Мы приняли решение инвестировать 10 млрд злотых на нашу безопасность и, в первую очередь, на защиту нашей восточной границы", - приводят западные СМИ его слова.

Как добавил Туск, "обустройство 400 км границы с Россией и Белоруссией послужит элементом сдерживания, стратегией, направленной на то, чтобы отодвинуть войну от наших рубежей".

По данным СМИ, польское правительство ранее нарастило расходы на оборону до 4% от ВВП - одного из наиболее высоких показателей в ЕС. Кроме того, Варшава потратила миллиарды евро на военную технику, в основном из США и Южной Кореи.

Польша Дональд Туск
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