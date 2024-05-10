Politico сообщила о намерении США объявить о новом транше военной помощи Украине

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - США позже в пятницу планируют объявить о выделении транша военной помощи Киеву стоимостью в $400 млн, сообщает газета Politico.

По ее данным, американские официальные лица направили соответствующую информацию в Конгресс.

В пакет войдет вооружение, хранящееся на американских военных складах. Речь пойдет, в частности, о ракетах для систем Patriot, зенитных ракетах Stinger, переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, БМП Bradley.