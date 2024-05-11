США не обнаружили нарушений в использовании Киевом американских вооружений

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - США не выявили случаев использования Украиной американского оружия не по назначению или не в соответствии с заявленными целями, говорится в опубликованном докладе Госдепартамента, представленном Конгрессу.

"Правительству США неизвестно о том, что оборонные изделия, подпадающие под действие меморандума о национальной безопасности (NSM-20), не были получены предполагаемым иностранным правительственным получателем и/или использовались не по назначению в целях, несовместимых с намеченными целями", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "правительство Украины осознает, с какими проблемами оно столкнется в случае получения любой негативной информации, свидетельствующей о неправомерном использовании Украиной предоставленных США оборонных изделий".

В феврале текущего года Белый дом опубликовал меморандум о национальной безопасности (NSM-20), требующий от Израиля и других стран, получающих военную помощь, предоставить письменные гарантии того, что все поставляемое США оружие использовалось в соответствии с международным правом.