В госдепе США заявили о подготовке новой помощи для Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американская администрация разрабатывает новые пакеты помощи для Украины, надеется, что сможет возобновить прежние темпы деятельности в этом направлении. Об этом заявил в среду представитель госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы работаем над новыми пакетами помощи. Вы можете ожидать, что мы вернемся к тем же темпам работы, которые были до перерыва в финансировании", - сказал он на брифинге.

Миллер не стал уточнять детали, в том числе сроки, когда администрация могла бы объявить о предоставлении новой помощи Украине.

В минувшем апреле президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Из них более $20 млрд планируется израсходовать на пополнение арсеналов США, из которых оружие уже поставлялось Киеву. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.