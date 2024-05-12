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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который будет вынесен на голосование в парламенте 14 мая.

"Я действительно наложу вето на этот закон, не войду ни в какие манипуляции с целью его как-то облагородить. Хотите что-то изменить в этом законе, верните его в парламент на второе чтение или вообще откажитесь его рассматривать", - заявила в воскресенье на брифинге Зурабишвили.

Ранее в воскресенье председатель парламента Шалва Папуашвили заявил журналистам, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" будет принят парламентом 14 мая, за время преодоления президентского вето, а это две недели, будет возможным рассмотреть предложения, том числе и иностранных партнеров, по внесению в закон согласованных изменений.

Зурабишвили в ходе брифинга предложила парламентскому большинству ввести закон в действие с 1 ноября, после проведения в октябре парламентских выборов. "Пусть тот, кто придет к власти, решит, этот закон российский или нет", - сказала Зурабишвили.

Грузия
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