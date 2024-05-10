Байден поручил выделить Киеву военную помощь еще на $400 млн

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился о предоставлении Украине военной помощи на $400 млн, сообщает в пятницу Белый дом.

"Пользуясь полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю распорядиться о выделении до $400 млн США на оборонные товары и услуги Минобороны, а также на военную подготовку, чтобы предоставить помощь Украине, и принять решения, необходимые для направления такой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь Минобороны США сообщило, что в новую помощь войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS и боеприпасы для них, зенитные ракеты Stinger, высокоскоростные противорадиолакационные ракеты HARM, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, БМП Bradley, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, а также противотанковые гранатометы AT4, бронетранспортеры M113, броневые машины с противоминной защитой MRAP, высокоточные авиационные боеприпасы.

Помимо этого, США поставят Киеву оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами, стрелковое оружие, гранаты, защитное оборудование от ядерного, биологического и химического оружия.

Кроме того, в транш помощи войдут запчасти, учебное снаряжение.

По данным Пентагона, с февраля 2022 года США предоставили Киеву военную помощь на более $50,6 млрд.

Ранее в пятницу газета Politico сообщала, что в новый транш помощи войдет вооружение, хранящееся на американских военных складах.