Главы МИД Азербайджана и Армении отметили наличие разногласий по договору о мире

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян отметили сохранение разногласий по некоторым пунктам мирного договора, договорились продолжить переговоры по вопросам, остающимся открытыми, сообщил в субботу МИД Азербайджана.

"10-11 мая в Алматы состоялся очередной раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении. Министры Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян приветствовали прогресс, достигнутый в ходе делимитации границы. Министры и представители двух стран обсудили пункты соглашения "О мире и учреждении межгосударственных отношений". Стороны отметили сохранение определенных разногласий, договорились продолжить переговоры по открытым вопросам", - отмечает МИД Азербайджана.

Байрамов выразил признательность Казахстану за предоставление площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией.